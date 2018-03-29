Kepez Kitap Fuarı Başlıyor

Kepez Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği ve 100’den fazla yayın evi ile tanınmış pek çok yazarın katılacağı Kepez Kitap Fuarı, yarın kapılarını kitapseverlere açıyor.
Kepez Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açıyor. Kepez Kitap Fuarı, 30 Mart Cuma günü saat 14.30’da düzenlenecek açılış töreni ile tanınmış edebi isimleri okuyucuları ile buluşturacak. 30 Mart ve 8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Kepez Kitap Fuarına, 29 bin metrekare kullanım alanı bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi (MSKM) ev sahipliği yapacak. Bu yıl ki teması ‘Mimar Sinan’ olan Kepez Kitap Fuarı, okuyucuları yayın evleri ve ünlü yazarlarla bir araya getirecek.
Hedef 300 bin ziyaretçi
Ayşe Kulin, Hasan Ali Topbaş, İclal Aydın, Sinan Yağmur, Kahraman Tazeoğlu, Mete Yarar, Canan Tan ve Vehbi Vakkasoğlu gibi Türkiye’nin tanınmış edebi isimleri Kepez Kitap Fuarı’nda okuyucuları ile buluşacak. Yazar ve şairlerin imza günlerinin, söyleşilerinin, pek çok kültür ve sanat etkinliğinin olacağı fuara, Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Bilim Üniversitesi destek veriyor. 10 gün sürecek olan fuara, 300 bine yakın ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.
Fuarın teması ‘Mimar Sinan’
Kepez Kitap Fuarı’nı, her yıl bir tema altında düzenleyeceklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bu yıl ki temanın, fuara ev sahipliği yapan tesise isminin verildiği Osmanlı padişahlarından I. Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan, yaptığı eserleriyle dünya tarihine adını yazdırmış Mimar Sinan olduğunu bildirdi. Başkan Tütüncü, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin bir tiyatral gösteriyle Mimar Sinan’ı anlatacakları Kepez Kitap Fuarına tüm Antalyalıların davetli olduğunu söyledi.
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