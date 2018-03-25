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Kepez’de 6 mahalleye sıcak asfalt

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 11:38 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, merkeze en uzak yerleşim yeri olan eski köylerinin yollarını sıcak asfaltla kaplıyor.

Kepez’de 6 mahalleye sıcak asfalt

Kepez Belediyesi, merkeze en uzak yerleşim yeri olan eski köylerinin yollarını sıcak asfaltla kaplıyor. Belediye, Duacı, Odabaşı, Kirişçiler, Çamlıca, Kızıllı, Gaziler ile Başköy Mahallesi’nde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.
6 mahallede sıcak asfalt çalışması
Kepez belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri Başköy ve Çamlıca mahallerinde asfalt çalışmasını tamamladı. Odabaşı Mahallesi’nde devam eden asfalt çalışması, önümüzdeki haftalarda bölgedeki diğer mahallelerde devam edecek. Başköy’de 3 bin 300 metre (m) uzunluğundaki yola 2 bin 075 ton asfalt, Çamlıca’da 2 bin 500 m uzunluğundaki yola 1700 ton sıcak asfalt döküldü. Odabaşı’nda, 3 bin 500 ton asfaltla 4 bin 550 metre uzunluğundaki yol asfaltlanacak. Kızıllı’da 3 bin 470 metre uzunluğundaki yolda 2 bin 500 ton, Kirişçiler’de 2 bin 700 m uzunluğundaki yola 2 bin ton, Gaziler’de 3 bin 500m uzunluğundaki yolda 2 bin 500 ton sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Merkezdeki hizmetin aynısı eski köylere
Hizmet yetkisinin kendilerinde olmadığı dönemde de köylerin yol, yeşil alan ve diğer belediyecilik hizmet taleplerini karşıladıklarının altını çizen Başkan Hakan Tütüncü, “Kepez’in merkez mahallelerine yaptığımız hizmetin aynısını merkeze en uzak olan eski köylerimizde de gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. 2014 mahalle seçimlerinden sonra mahalle statüsü kazanan köylerimizin yollarını sıcak asfaltla kaymak gibi yapıyoruz.” dedi. Başkan Tütüncü, Duacı Mahallesi’nde de bu yılın ikinci yarısında asfalt çalışması yapacaklarını sözlerine ekledi.

Kepez’de 6 mahalleye sıcak asfalt

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