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Kepez’de başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 10:03 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirme projesi kapsamında Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.Kepez Belediyesi’nin sosyal kültürel hizmetlerinden biri olan ‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’ projesi kapsamında başarılı öğrenciler gezi programı ile ödüllendiriliyor.

Kepez’de başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

Kepez Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirme projesi kapsamında Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ağırladı.
Kepez Belediyesi’nin sosyal kültürel hizmetlerinden biri olan ‘Kepezliyim Şehrimi Geziyorum’ projesi kapsamında başarılı öğrenciler gezi programı ile ödüllendiriliyor. Kepez Belediyesi, başarılı öğrencileri ödüllendirme projesi kapsamında Nebi Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. 45 başarılı öğrenci, Kepez Belediyesi sponsorluğunda keyifli bir gün geçirdi. Başarılı öğrencilerin ilk durağı Agora Alışveriş Merkezi oldu. Sinema salonlarında film izleme keyfini yaşayan öğrencilerin ikinci durağı ise, Antalya’yı kuş bakışı gören, Kepez Macera Ormanı oldu.

Antalya’yı kuş bakışı izlediler
Macera parkurların da gönüllerince eğlenen öğrenciler, ilk kez ata binmenin keyfini sürdüler. Macera Ormanı’nın ardından yine Kepez Belediyesi’nin Antalya’ya bir armağanı olan Kepez Park Orman’da güne devam eden öğrenciler, Antalya’nın ilk dağ kızağına binmenin de keyfini çıkardılar. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, başarılı öğrencilerin ödüllendirildiği gezilerin devam edeceğini söyledi.

Kepez’de başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

Kepez’de başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

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