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Kepez’de göz taraması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:02 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin sağlık tırı 31 mahallede, 5 bin 589 vatandaşa göz taraması yaptı.Kepez Belediyesi’nin gezici sağlık tırı ilçedeki 31 mahalleyi dolaşarak, göz taramasında 5 bin 589 vatandaşa ulaştı.

Kepez’de göz taraması

Kepez Belediyesi’nin sağlık tırı 31 mahallede, 5 bin 589 vatandaşa göz taraması yaptı.
Kepez Belediyesi’nin gezici sağlık tırı ilçedeki 31 mahalleyi dolaşarak, göz taramasında 5 bin 589 vatandaşa ulaştı. Belediye Sağlık Merkezi’nin açılması ile ilçeye ücretsiz göz sağlığı hizmeti getiren Kepez Belediyesi, son teknoloji ekipmanları mahalle mahalle gezdirerek sağlık hizmetini vatandaşın ayağına götürüyor.

Belediye güvencesinde ücretsiz gözlük
Daha önce kalp sağlığı ve kanser taraması için 66 mahalleyi karış karış gezen sağlık tırı, göz taraması için de 31 mahalle gezdi. Uzman personel eşliğinde 5 bin 589 vatandaşın göz tansiyonu ve görme bozukluğu olup olmadığı tespit edildi. Çocuklar için de farklı cihazların kullanıldığı taramalarda göz tansiyonu, görme bozukluğu ve katarakt tespit edilen 771 vatandaş, ileri tetkik ve tedavi için sağlık merkezlerine yönlendirildi. Görme bozukluğu yaşayan vatandaşlara yine gözlük hizmeti de belediye güvencesinde ücretsiz olarak sunuluyor. Kepez Belediyesi’nin ücretsiz göz sağlığı tarama hizmeti okullarda da devam ediyor.

Kepez’de göz taraması

Kepez’de göz taraması

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