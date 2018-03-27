Kepez’de ‘Hasta Yakınları Konukevi’ yükseliyor

“Konukevi sosyal belediyeciliğin zirvesidir” Tütüncü, “bu tesis şehrimizdeki hemşehrilerimize değil, şehrimize şifa talebi ile gelen ülkemizin güzel insanlarına yapmış olduğumuz çok insani bir hizmettir” dedi. Hasta yakınları konukevi uygulamasını ilk başlatan belediye olduklarını anımsatan Tütüncü, “Bizden sonra bazı belediyeler bu alanda çalışma yaptılar. Örnek alınan, takip edilen bir belediye olmuştuk. Sosyal belediyecilik noktasında takip ediliyor olmak bizi mutlu etti.” Şuan hasta yakınları konukevinin kiralık bir binada hizmet verdiğini ifade eden Tütüncü, “Konuk evimizi artık, kalıcı binasına taşıyoruz. 7 yıldızlı bir otel gibi son derece lüks konforlu, her türlü ayrıntının düşünüldüğü bir hasta yakınları konuk evi yapıyoruz. İlçelerden, kırsaldan ve değişik illerden Antalya’nın değişik hastanelerine gelip şifa arayan vatandaşlarımız, eğer ekonomik durumları yerinde değilse kışın hastane koridorlarında, arabalarının içinde yazın ise hastanenin bahçesinde konaklıyorlar. Biz ekonomik imkânı, konaklayacak yeri olmayan hastalara ve yakınlarına bu güzel tesisi yapıyoruz. Bu tesis, sosyal belediyecilikte zirve noktadır. Çok yakında tamamlanacak. Hedefimiz 5 ay sonra tesisi hizmete almaktır.”

“Çok yıldızlı otel konforunda sımsıcak bir yuva”

Hasta yakınları konukevi ile çok hayırlı bir hizmet yaptıklarının altını çizen Hakan Tütüncü, “Kepez Belediyesi olarak çağlar aşan, on yıllar sonrasına hitap eden sosyal belediyecilik uygulamalarını hayata geçirdikçe çok mutlu oluyoruz. Bu kalıcı eser, diğer belediyelerin de örnek alacağı çok hayırlı bir tesis. Çok yıldızlı otel konforundaki konukevi de Antalya’ya şifa talebiyle gelen ama ekonomik imkânsızlıktan dolayı konaklayacak yer bulamayan vatandaşlarımız için güvenli ve sımsıcak bir yuva olacak. Şehrimize tedaviye gelen hasta ve yakınlarını misafir etmenin manevi huzurunun mutluluğunu yaşayacağız. Konukevimizde kalanlar bizim seçmenlerimiz değil. Biz tamamıyla seçimlere yönelik değil aslında şehri bir kimlik geçirmek istiyoruz. Hasta yakınları konukevi, Kepezlilerin ve Antalyalıların ne kadar misafirperver olduklarını gösterecek olan, sadece ve sadece Allah’ın rızasını bekleyerek yaptığımız bir tesis olacak.”

Hasta Yakınları Konukevi projesi

4 bin 100 metrekare inşaat alanı, 30 adet yatak kapasitesi olan ve kuzey kısmı Vakıf Zeytinliği’ne bakan konukevi, aynı anda 80 kişiye hizmet verecek. Restoranın olacağı konukevinde, 15 gün konaklama, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ücretsiz olarak sunulacak. Hasta yakınları konukevinden uzak ilçe, kırsal kesim ve başka şehirlerde ikamet edenler yararlanıyor.