Kepez’de ‘Klasik Mercedes Buluşması’

Kepez Dokuma Park, klasik Mercedes otomobil tutkunlarını bir araya getirecek.
Kepez Belediyesi’nin ev sahipliğinde klasik Mercedes otomobil tutkunlarının yer aldığı W115 Club ile Antalya Mercedes Garaj işbirliği ile ‘Klasik Mercedes Buluşması’ düzenleniyor. 1 Nisan Pazar günü düzenlenecek buluşma, klasik Mercedes tutkunlarını bir araya getirecek. Kepez Belediyesi’nin halka açtığı Dokuma Park ev sahipliğinde yapılacak Klasik Mercedes Buluşması, klasik otomobil tutkunlarını buluşturacak. 1965 model ile 2000’li yılların Mercedesleri Dokuma Park’ta sergilenecek.
Mercedes Tutkunları bir araya geliyor
Geçen yıllarda Murat 124 tutkunlarının etkinlik düzenlediği Dokuma Parkı, diğer klasik otomobil ve motosiklet sevenlerin de buluşma noktası oldu. Bu hafta sonu yapılacak etkinliğe Ankara, İzmir, Hatay, Isparta gibi şehirlerdeki 75 klasik Mercedes tutkununun katılması beleniyor. Anne ve babalar klasik otomobil buluşmasında geçmişe yolculuk yaparken çocuklarda Dokuma Park’ta gönüllerinde eğlenme imkanı bulacaklar.
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