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Kepez’de park ve bahçeler laleler ile donatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:26 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği laleleri park ve bahçelere dikti.Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklar, meydanlar, bahçeler, kavşak, refüj ve yürüyüş gibi birçok yere, lale, sümbül, nergis gibi mevsimlik çiçekler dikti.

Kepez’de park ve bahçeler laleler ile donatıldı

Kepez Belediyesi, kendi seralarında yetiştirdiği laleleri park ve bahçelere dikti.
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklar, meydanlar, bahçeler, kavşak, refüj ve yürüyüş gibi birçok yere, lale, sümbül, nergis gibi mevsimlik çiçekler dikti. Başta, Kepez Kent Ormanı ve Dokumapark gibi mesire alanları olmak üzere Kepez’in dört biryanı çiçeklerle donatıldı. Binlerce bitki ile süslenen ilçede en çok dikkat çeken yine laleler oldu. Kepez Kent Ormanı ve Dokumaparkı süsleyen rengarenk laleler baharı müjdeledi. Mart ayı ortalarında açmaya başlayan ve Nisan ayı içerisinde de normal boyutlara ulaşan binlerce lale Kepez’de görsel bir şölen oluşturuyor.

Kepez huzur veriyor
Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda yeni bitkilerin dikimine de devam ediyor. Dokuma Kent Parkı, Kepez Kent Ormanı, Kepez Macera Ormanı, Seyir Terası, gibi mesire alanları olmak üzere mevsimlik bitkiler, 7’den 70’e herkese huzur veriyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Antalya’nın en kalabalık ve en yeşil merkez ilçesini çiçeklerle donatarak, görsel zenginlik sunmak ve vatandaşın estetik duygularını hitap etmek istiyoruz” dedi.

Kepez’de park ve bahçeler laleler ile donatıldı

Kepez’de park ve bahçeler laleler ile donatıldı

Kepez’de park ve bahçeler laleler ile donatıldı

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