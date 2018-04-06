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Kepez’de ‘Portakal Çiçeği Günleri’ başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği ‘Portakal Çiçeği Günleri’ başlıyor.

Kepez’de ‘Portakal Çiçeği Günleri’ başlıyor

Kepez Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği ‘Portakal Çiçeği Günleri’ başlıyor. Dokumapark’ta 7-15 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik için, 50 ton narenciye kullanılarak, Antalya’nın sembolü mimari eserler ve bin 71 metrekare uzunluğunda portakal halısı yapıldı.
Kepez’de ‘Portakal Çiçeği Günleri’ etkinliğinin kapıları ziyaretçilere açılıyor. Dokumapark’ta 7 Nisan cumartesi günü ziyaretçilere kapılarını aralayacak olan ‘Portakal Çiçeği Günleri’ 15 Nisan pazar gününe kadar devam edecek. Kepez Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenleyeceği ‘Portakal Çiçeği Günleri’nde görsel şölen yaşanacak. Etkinlik için 50 ton narenciye kullanılarak, portakal ve limon heykeli, oyuncak vagonlu tren, nostaljik araç, ayı Teddy Bear, Antalya’nın sembolü mimari eserlerden oluşan Hadrian Kapısı, Saat Kulesi, Yivli Minare ve bin 71 metrekare uzunluğunda portakal halısı yapıldı. Geleneksel Türk halı motiflerinin kullanıldığı portakal halısı, Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin tarihini vurgulamak amacıyla bin 71 metrekare büyüklüğünde yapıldı.

Portakal kokulu etkinlik
Heykeller ve halı için 37 bin ton portakal (Sıcağa çok dayanıklı olan Valencıa çeşidi), 5 ton limon ve 8 ton greyfurt kullanıldı. Festivalde, hemen yanı başındaki bahçedeki portakal ağaçlarının çiçeklerinin açmasıyla portakalın kokusu da olacak. Portakal suyu ikram edilecek olan ziyaretçiler, çeşitli yarışmalar, konserler ile etkinlik boyunca portakala ve kokusuna doyacak. Dokuma Fabrikanın batısında oluşturulan portakal bahçesinin yanındaki 3 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilecek olan ‘Portakal Çiçeği Günleri’nin açılışı 8 Nisan Pazar günü saat 13.00’da yapılacak.

Kepez’de ‘Portakal Çiçeği Günleri’ başlıyor

Kepez’de ‘Portakal Çiçeği Günleri’ başlıyor

Kepez’de ‘Portakal Çiçeği Günleri’ başlıyor

Kepez’de ‘Portakal Çiçeği Günleri’ başlıyor

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