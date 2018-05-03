Kepsut’ta, bir asır sonra Yağcıbedir halısı yeniden dokunuyor

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR’in Kepsut ilçesinde, unutulmaya yüz tutan Yağcıbedir halısı dokuma kültürü, bir asır sonra yeniden canlanıyor. Evlerin ardiyelerine kaldırılan halı dokuma tezgahları, Kepsut Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı halı dokuma kursuyla gün yüzüne çıkarılarak, yeniden işlemeye başladı. Yağcıbedir halısıyla ev hanımlarına iş imkanı sağlamak istediklerini belirten Kepsut Belediye Başkanı AK Partili İsmail Cankul, “Yağcıbedir, bizim öz kültürümüz ve sahip çıkarak yeniden canlandıracağız” dedi. Kepsut Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (BALMEK) ve İşkur işbirliğiyle, ilçede Yağcıbedir halısı dokuma kursları açıldı. Yaklaşık bir asırdır dokunmadığı için unutulmaya yüz tutan Yağcıbedir halısı kültürünün, ilçede yeniden canlandırılması ve ev hanımlarına iş imkanı sunması için açılan kursların ilki, 20 kadının katılımıyla devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi’nin kurduğu atölyede çalışmalarına 2 aydır devam eden ev hanımları, kursa geldikleri her gün için de İşkur’dan 25 TL harçlık alıyor. Balıkesir merkezinden her gün ilçeye gelerek halı dokuma kursu veren ve Sındırgılı olan usta öğretici Ayşe Bulut, “Kursiyerlerimiz oldukça heyecanlı. Kurslarımızın devam etmesini istiyoruz. Yağcıbedir halısı kültürü bizlere dedelerimizden, ninelerimizden kaldı. Kursu bitiren kadınlar, evlerinde bu işi yaparak para kazanabilecekler” dedi. DEPOLARDAKİ TEZGAHLAR YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI Evlerin ardiyelerine kaldırılan halı dokuma tezgahları ise Kepsut Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı halı dokuma kursu ile gün yüzüne çıkartılarak işlemeye başladı. Yün ve kök boyasından yapılan ipliklerle ve elemeğiyle dokunan Yağcıbedir halısı kültürünü ilçede yeniden canlandıracaklarını anlatan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, “Yağcıbedir halısı dokuma kültürü ilçede unutulmaya yüz tuttu. Bizim de Yağcıbedir Yörüğü köylerimiz var. Hatta buradaki köylülerimiz kendilerini, ‘Öz Yağcıbedir Yörükleri biziz’ diye tanımlıyorlar. Sındırgı’daki ve Bigadiç’teki Yağcıbedirleri de öz kabul etmiyorlar. Onların bizden koptuğunu söylüyorlar. Yağcıbedir halısı dokuma işi bizde de çeyiz olarak yapılırdı. Herkesin evinde dokuma tezgahları vardı ama göçlerle bu unutulmaya yüz tuttu. Tezgahların birçoğu kırıldı. Bir kısmı da evlerin bir köşesinde duruyordu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bunların araştırmasını yaparak, atıl durumdaki tezgahları yeniden toparladı ve bu kursu açtı. Halk Eğitim Merkezi’nin kurslarıyla bu kültürümüz yeniden canlanıyor” diye konuştu. KEPSUT, SINDIRGI’YA RAKİP OLACAK Yağcıbedir halısının ilçede yeniden canlanması için belediye olarak gereken tüm desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Başkan Cankul, “Belediye olarak kursiyerlere halıların satışı için taahhüt verdik. Kursiyerlerin ürettiği halıları alarak, satışını sağlayacağız. “Geleneksel dokumacılığımızın devamı için belediye olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” dedi. Kepsut’un komşusu Sındırgı ilçesinde Yağcıbedir kültürünün yıllardır sürdüğünü anlatan Başkan Cankul, Sındırgı’da halıların dokunması için köylere tezgahlar verildiğini söyledi. Sındırgı’nın Yağcıbedir halısına yıllarını verdiğini belirten Cankul, “Sındırgı’nın yanında Bigadiç ilçesinde de Yağcıbedir halısı dokuma çalışmaları başladı. Yağcıbedir halısı tamamen yün ipliklerden dokunuyor. Çok değerli ve revaçta bir halıdır. Türkiye’de ve dünyanın birçok yerinde alıcı buluyor” diye konuştu. Klasik Yağcıbedir halılarının fiyatının 2 bin TL’den, klasik Yağcıbedir seccadelerinin fiyatının ise 350 TL’den başladığı belirtildi. Üzerlerine farklı desen ya da resim yapılması halinde ise fiyatların daha da yükseldiği öğrenildi.

