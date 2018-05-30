Kerem Görsev'den MS Farkındalık Konseri

İZMİR (AA) - Kerem Görsev Quartet, İzmir'de Multipl Skleroz (MS) hastalığına dikkat çekmek için farkındalık konseri verdi.

Dünya MS Günü ve İzmir MS Derneği'nin 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konser öncesi konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Egemen İdiman, MS'in ciddi bir beyin ve omurilik rahatsızlığı olduğuna dikkati çekti.

Hastalığın yarattığı engellerin hastalarda iş, eş, sosyal statü, eğitim ve sosyal güvence kaybına yol açtığını, toplumun tüm bunların daha fazla farkında olması gerektiğini dile getiren İdiman, kendilerine destek veren sanatçı Kerem Görsev ile arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşma sonrası sahne alan Kerem Görsev, MS hastalarının yaşadığı sorunlara dikkati çekmek için bir piyano eserini tek eliyle çaldı.

Konserin devamında Görsev'e davulda Ferit Odman, kontrbasta Kağan Yıldız ve saksafonda Engin Recepoğulları eşlik etti.

"After the Hurricane" isimli son albümden eserler çalan Kerem Görsev Quartet, bir eserini de 2 yıl önce hayatını kaybeden iş adamı Mustafa Koç için seslendirdi.

