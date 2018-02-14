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Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 08:32 | Son Güncelleme

Kendisini sosyal medya hesabından 15 Temmuz kahramanı olarak tanımlayan Sevil Şenoğlu isimli bir kadının sosyal medya hesabından sarf ettiği sözler kan dondurdu

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun askerdeki oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na yönelik tweetler atan Sevil Şenoğlu'nun paylaşımları tepkilere neden oldu.

Alevi askerin şehit olamayacağını söyleyen Şenoğlu'nun paylaşımları şöyle:

''Bu kemalin oğlu olacak KEREM KILIÇDAROĞLUNU bir an önce # afrin e gönderelim cehpede savaşması için...ölürse #şehit olmaz ama en azından #niyazi olur bizde kurtuluruz bir kemaalin birinden !''

''Aslan (!) gibi çakı gibi asker Gönderin bunuda cepheden kaçarken belki kazarak ölebilir #şehide niyet #niyaziye kısmet gömeriz kara toprağa''

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kerem kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Türkiye'de 81 milyon insan yasıyor.81 milyon bir agızdan yorum yapsa ne olur saçmalık olur.Bu kadında saçma sapan bir açıklama yapmış kimbilir gerizekalının biridir geçmiş klavyenin başına salladığı saçma iki sözle alevi kardeşlerimizi kırdıracağını sanıyor.kimin uşağısınız kime hizmet ediyorsunuz belli.Türkiye aptal değil Türk,Kürt ve Alevi şuuru yüksek bir millet var karşınızda bu salaklar bu numaraları çok denediler bizi aptal yerine koymaktan vazgeçsinler artık yoksa yakında vazgeçecekleri hiçbirşeyleri bile kalmayacak...
En büyük bölücü bunlar SURIYEYI ortadoguyu mezhepcilikle karıştırdılar.. alayı bilo gibi ya çürük yada damat ferit paşa gibi bedelli bu kutuplasmadan kurtulmamız şart olmuştur Allah'ın izniyle AKŞENER gelsin.. hak hukuk adalet gelsin
hukuk buna işlemez..ifadesi alıp bırakılır
allah katında insan olamış yaratıklar allahın yarattıklarına laf atıyor aleviler ne yaptı lan size
Dini, Allah'ı, tekellerine almış putperest bir anlayış... Allah, dinini de kendisini de sizin gibi putperest cahillerden korusun!...
Ak Parti'ye oy verdim ben. Fakat her zaman eminimdir ki. Vatan söz konusu olduğunda solcusu - sağcısı, küpelisi, enteli, sarıklısı herkes birer kahraman olur benim ülkemde. Ama senin gibi beyinsiz , kuş kafalılara kahraman denmez. Seni kudubet kevaşe karı.
kılıçtarı sevmem.ayıp diyeceğim ama dünkü erdoğana söylediklerinden sonra iyi demiş bu kadın.
Yapmayın şöyle.Bölmeyin l.n toplumu. Şehitliğe sen mi karar veriyorsun. Ben sunniyim, ben askerde şehit oluyorsam , o da şehit olur. İlim öğrenmeye okula giden çocukta şehit olur. Allah'a inanıp kalbinde taşıyorsan, atıp tutmayın. Allah sana senin kalbindekini versin. Azıcık insan olun ve şeytanlaşıp ateşinizi kusmayın.
Seviyesiz ve edepsiz bir yaklaşım. Bu ülkenin vatandaşlarını ötelemeye kimsenin hakkı yoktur. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bu kişi bulunarak gerekli ceza verilmelidir. Şu sıralar en çok ihtiyacımız olan birlik ve beraberlik ruhuna darbe vurmaya çalışan böyle kişilere musammaha gösterilmemelidir.
bir AKP li olarak böyle pervardızca yorumu igrenc buluyorum yazıklar olsun be kadın edebinle otur.. sen kimsinki kimin şehit olacağına veya olmayacağına karar veriyorsun enbesi.. o cocuk aslanlar gibi askerliğini yapıyor gerekirse AFRİNE de gider şehit te olur..
Seviyesiz. Aklı sıra Alevi vatandaşlarımıza hakaret etmiş. Senin gibiler Alevilere kurban olsun. Kendileride Alevilerin ne kadar kaliteli insanlar olduğunu çok iyi bilir o nedenle böyle aşağılık psikolojiye giriyorlar. Aleviler şehit olamazmış Allah yan kendisi çahil İslam ı zerre kadar bilmezler bu tipler zaten.
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