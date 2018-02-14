Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun askerdeki oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'na yönelik tweetler atan Sevil Şenoğlu'nun paylaşımları tepkilere neden oldu.

Alevi askerin şehit olamayacağını söyleyen Şenoğlu'nun paylaşımları şöyle:

''Bu kemalin oğlu olacak KEREM KILIÇDAROĞLUNU bir an önce # afrin e gönderelim cehpede savaşması için...ölürse #şehit olmaz ama en azından #niyazi olur bizde kurtuluruz bir kemaalin birinden !''

''Aslan (!) gibi çakı gibi asker Gönderin bunuda cepheden kaçarken belki kazarak ölebilir #şehide niyet #niyaziye kısmet gömeriz kara toprağa''