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Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

Kerim Çoraklık'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevliler tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Çoraklık'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak İYİ Parti'den bir açıklama yapıldı.

Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

Sabah’ın haberine göre; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık'ın FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındığı" belirtildi.

İYİ PARTİ İDDİASI YALANLANDI

Bazı basın kuruluşlarında Çoraklık ile ilgili yapılan haberlerde, onun “İYİ Parti’nin sosyal medya danışmanı olduğu iddiası” yer aldı. Ancak Sözcü’ye konuşan İYİ Partili üst düzey yetkililer ise bu iddiayı yalanladılar.

Yapılan açıklamada; Çoraklık’ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığı belirtildi.

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İYİ parti FETÖ gözaltı kerim çolaklık

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Akp den çıkmadı ya bir tane fetöcü bu akpliler melek herhalde
Benim gördüğüm adam akpye lafları sokmuş.. ha karikatürler biraz saçma o ayrı konu; akp olmasaydı fetö olmazdı bu da bir yalan değil.
Tamamen düzmece ..
BU ZAMANA KADAR AKLINIZ NEREDEYDİ, 15 YILLIK İKTİDARDA NEYİ ANLAMADINIZ, NEDEN SAFA YATTINIZ HER SAKALLI HOCA OLMAZ, BU OSMANLI ZAMANINDA DA BÖYLEYDİ. NEDEN DİN VE DEVLET İŞLERİNİ AYIRMADINIZ, KANDIRILDIK, ALDATILDIK BU SÖZLER BU VATAN'A VE ŞEHİTLERE KABUL ETTİRİLEMEZ.
daha bu başlangıç parti içindeki tüm fetocular ortaya çıkınca hiç birinin partimiz ile alakası yok diyebilecekler mi ! biz iktidar olunca cemaatçi polisleri serbest bırakacağız, haşhaşi ve terörist sözylemleri ağır ithamlar diyerek kabul etmediğini belirten akşener değil mi kimse yokmu derneğine sahip çıkan,dinler arası diyaloğu gayet masum gören olması gerektiğini düşünen akşener değil mi, seçimden sonra tüm partilerdeki fetocular bir bir açığa çıkartılacaktır diye düşünüyorum bu seçim onların son kozu
İnşallah iyi parti akıllılık edip bu haine sahip çıkmaz.
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