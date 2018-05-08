Kerim Çoraklık FETÖ'den gözaltına alındı

Sabah’ın haberine göre; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/80060 sayılı soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İYİ Parti Genel Merkezi İletişim Sorumlusu Kerim Çoraklık'ın FETÖ propagandası suçunu işlediği iddiasıyla sabah saatlerinde ikametinde gözaltına alındığı" belirtildi.
İYİ PARTİ İDDİASI YALANLANDI
Bazı basın kuruluşlarında Çoraklık ile ilgili yapılan haberlerde, onun “İYİ Parti’nin sosyal medya danışmanı olduğu iddiası” yer aldı. Ancak Sözcü’ye konuşan İYİ Partili üst düzey yetkililer ise bu iddiayı yalanladılar.
Yapılan açıklamada; Çoraklık’ın İYİ Parti teşkilatlarında profesyonel olarak görev almadığı belirtildi.
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