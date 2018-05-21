Kerim Çoraklık terör propagandasından tutuklandı

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-SOSYAL medya paylaşımlarında Fetullahçı silahlı terör örgütü (FETÖ) propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen Kerim Çoraklık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Twitter'da "coraklikkerim" kullanıcı adıyla FETÖ propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı ileri sürülen Kerim Çoraklık, bugün polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan Çoraklık, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan Çoraklık'ın tutuklanmasına karar verildi.

Kerim Çoraklık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin medya yapılanmasına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında 8 Mayıs'ta Ankara'da gözaltına alınmıştı.

