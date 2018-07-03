Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

İpek Kıraç’ ın açılış konuşması yaptığı törende, iş adamı Murat Özyeğin gençlere gelecekle ilgili birbirinden kıymetli tavsiyelerde bulundu. Bu yıl 120’ ye yakın öğrencinin mezun olduğu Koç Lisesi mezuniyet töreninde gurur ve duygu dolu anlar yaşandı.
EĞİTİMİNE AMERİKA'DA DEVAM EDECEK
Kerim Kurttepeli ‘nin üniversite hayatına Amerika’ da bulunan köklü bir üniversitede devam edeceği belirtildi.
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