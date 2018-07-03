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Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 10:02 | Son Güncelleme

Maide – Emre Kurttepeli çiftinin oğulları Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden çok iyi dereceyle mezun oldu.

Kerim Kurttepeli Koç Lisesi'nden mezun oldu

İpek Kıraç’ ın açılış konuşması yaptığı törende, iş adamı Murat Özyeğin gençlere gelecekle ilgili birbirinden kıymetli tavsiyelerde bulundu. Bu yıl 120’ ye yakın öğrencinin mezun olduğu Koç Lisesi mezuniyet töreninde gurur ve duygu dolu anlar yaşandı.

EĞİTİMİNE AMERİKA'DA DEVAM EDECEK

Kerim Kurttepeli ‘nin üniversite hayatına Amerika’ da bulunan köklü bir üniversitede devam edeceği belirtildi.

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Bu kişinin ne gibi bir özelliği var da hakkında haber yapılmış? Konu mezuniyet töreni idiyse Koç Lisesin'den mezun olan 119 öğrencinin ismi de haberde geçmeliydi.
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