HABER

Kerimcan Durmaz coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 10:35 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez aynı diskoda sahneye çıkan Kerimcan Durmaz, 2 bin kişiyi çaldığı şarkılarla eğlendirdi.

Kerimcan Durmaz coşturdu

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde 10 gün arayla ikinci kez aynı diskoda sahneye çıkan Kerimcan Durmaz, 2 bin kişiyi çaldığı şarkılarla eğlendirdi.
3 bin kişilik kapasitesiyle Güney Ege'nin en büyük diskolarından birinde sahneye çıkan Kerimcan Durmaz, DJ kabininde hem eğlendi hem de eğlendirdi. 10 gün önce aynı diskoda performansıyla beğeni toplayan Durmaz'ın sahne alacağı mekan önünde tatilciler uzun kuyruklar oluşturdu. Müzik ve kadın dansçıların şovlarıyla başlayan gecede Durmaz, yoğun tezahüratlar arasında sahneye çıktı. DJ kabinine geçen Durmaz, Tarkan'ın 'Yolla' parçasıyla performansına başladı. Şarkılara mikrofonla eşlik eden Durmaz, kıvrak danslarıyla ilgi gördü. Söylediği her söze çığlıklarla yanıt veren hayranları, Durmaz'ın fotoğraflarını çekmek isterken izdiham yarattı. Kendine has, sıra dışı ve eğlenceli tavırlarıyla dikkati çeken Durmaz, 2 saat DJ kabininde kaldı. Yabancı ve Türk pop parçalarını çalan Durmaz, keyifli bir gece yaşattı. Durmaz ile fotoğraf çektirmek isteyen kadın hayranları, kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

FOTOĞRAFLI

Kerimcan Durmaz coşturduKerimcan Durmaz coşturduKerimcan Durmaz coşturduKerimcan Durmaz coşturdu

PARTNERHayretle izlediler! Doğum anı şoke ettiHayretle izlediler! Doğum anı şoke etti
Cezalarını okulları boyayarak çekiyorlarCezalarını okulları boyayarak çekiyorlar
Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Alexandra Sabuncu olayında şok tanık ifadesi: 3 erkek kaçtı!

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Mustafa Ceceli eleştirilere yanıt verdi: İftira atıyorsan...

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Bu görüntüler olay olmuştu! Hülya Avşar'a ceza geliyor

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğünde dehşet! Havai fişek elinde patladı

Düğünde dehşet! Havai fişek elinde patladı

Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

Tartıştığı akrabasının kulağını kopardı

Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı

Adnan Oktar grubunun kadın doğum uzmanı Hüsnü Erel Aksoy eski başhekim çıktı

Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!

Baba, gelinini aldatan oğluna dehşeti yaşattı!

15 yaşındaki Edanur 1 haftadır kayıp!

15 yaşındaki Edanur 1 haftadır kayıp!

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'dan dikkat çeken tarikat ve cemaat çıkışı

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'dan dikkat çeken tarikat ve cemaat çıkışı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.