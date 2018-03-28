Kerkük Havalimanı inşaatı için ihale süreci başladı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yapılacak olan uluslararası havalimanının inşaatı için merkezi hükümetten tüm izinlerin alınmasının ardından yerli ve yabancı yüklenici firmaların ihaleye girebileceği belirtildi.

Kerkük Valisi Rakan Said düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, ''Kerkük Havalimanının ihalesine katılmak isteyen yerli ve yabancı firmaların evraklarını bir ay içerisinde teslim etmesi gerekir.'' ifadesini kullandı.

Havalimanı inşaatına teklif vermek isteyen yerli ve yabancı şirketler için başvuru süresinin 25 Mart'ta başladığını ve 25 Nisan'da biteceğini belirten Said, ''İhaleye ilişkin 18 Nisan tarihinde Bağdat Havalimanında yerli ve yabancı firmaların da katılacağını bir konferans düzenlenecektir. Bu konferansa katılacak yüklenici firmalara havalimanının detaylı projesi sunulacaktır.'' şeklinde konuştu.

Yerli firmalarla yabancı firmaların ortak girişim (Joint Venture) yapmalarına imkan sağlanacağına dikkati çeken Said, ''Kerkük Havalimanı inşaatı için yabancı firmaları da aramızda görmek istiyoruz.'' dedi.

Kerkük'ün ilk havalimanının kusursuz olmasını istediklerini dile getiren Said, ''Kerküklülere daha iyi hizmet sunabilmek için bu projenin en iyi şekilde yapılmasını arzu ediyoruz.'' diye konuştu.