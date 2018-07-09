HABER

Kerkük Havalimanı uçuşlara açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 20:07 | Son Güncelleme

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta içerisinde yurt dışında Türkiye, Lübnan ve İran ile iç hatlarda Bağdat ve diğer kentlere seferlerin başlayacağını söyledi

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük Havalimanı'nın yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami, yaptığı açıklamada, Kerkük Havalimanı'dan önümüzdeki iki hafta içerisinde yurt dışından Türkiye, Lübnan ve İran ile yurt içinden Bağdat ve diğer kentlere seferler başlatacaklarını aktardı.

Kerkük Valisi Rakan Cuburi de havalimanının uçuşlara açılmasının kent halkına hizmet edeceğini söyledi.

Kerkük Havalimanı, 2003'teki ABD işgali sonrası uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Tren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildiTren kazasında hayatını kaybeden 2 kuzen toprağa verildi
Düzce'de derede balık ölümleriDüzce'de derede balık ölümleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük Havalimanı

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Yol kenarına çekip, herkesin gözü önünde külodunu indirdi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Eski adıyla Bakanlar Kurulu, yeni adıyla kabine toplantıları Cuma gününe mi alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tekirdağ'daki tren kazası nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki programı değiştirdi

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

Erdoğan'ın Beştepe'deki konuşması sırasında Anadolu Ajansı'ndan dikkat çeken değişiklik

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

İzmir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için 101 pare top atışı yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Bakanlar Kurulu belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Bakanlar Kurulu belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.