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Kerkük Havalimanı uçuşlara hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 19:46 | Son Güncelleme

Kerkük Valisi Rakan Said: "Kerkük Havalimanı'nı ziyaret eden Irak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı teknik heyet havalimanının uçuşlara hazır olduğunu onayladı"

KERKÜK (AA) - Irak Ulaştırma Bakanı Kazım Fincan el-Hamami'nin talimatı üzerine Kerkük Havalimanı'nda incelemelerde bulunan teknik heyetin uçuşlar için onay verdiği belirtildi.

Kerkük Valisi Rakan Said, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük Havalimanı'nı ziyaret eden Irak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı teknik heyet havalimanının uçuşlara hazır olduğunu onayladı." dedi.

Kerkük halkına hizmet edecek bir havalimanının on yıllardır vatandaşların en büyük hayali olduğunu belirten Said, "Heyetin tam hazır onayının ardından havalimanı açılışının önünde hiçbir engel kalmadı." diye konuştu.

Vali Said, kısa süre içinde yurt içi ve yurt dışı uçuşlara açılması planlanan havalimanının kentin ekonomisine büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Kerkük Havalimanı, 2003'teki ABD işgali sonrası uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

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havalimanı Kerkük Kerkük Valisi Rakan Said

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