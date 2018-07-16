HABER

Kerkük Havalimanı'nın uçuşlara açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 20:45 | Son Güncelleme

Kerkük Havalimanı'nın uçuşlara açılması

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Kerkük Havalimanı'nın gelecek ağustos ayında uçuşlara açılacağı duyuruldu.

Kerkük Valisi Rakan el-Cuburi, yaptığı basın açıklamasında, Uluslararası Kerkük Havalimanı'nın yaklaşık üç hafta sonra açılacağını ifade ederek, havalimanı pistine inecek ilk sivil uçağın tarihini belirlemek üzere Ulaştırma Bakanlığından teknik heyetin yarın bölgeye ulaşacağını aktardı.

Havalimanının açılışı için gerekli olan tüm resmi icraatın tamamlandığını kaydeden Cuburi, havalimanının, teknik ekibin ziyaretinin ardından yaklaşık üç hafta sonra açılacağı konusunda Ulaştırma Bakanı Kazım el-Hamami ile mutabakatın sağlandığını dile getirdi.

Cuburi ayrıca, havalimanının işletmesinin Fransız bir şirket tarafından yapılacağına dikkati çekerek, "Kerkük Havalimanı, vilayette 1,5 milyon, Diyala, Selahaddin ve Musul'un güneyi gibi komşu illerde 3 milyon kişiye hizmet verecek." dedi.

Ulaştırma Bakanı Hamami, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Kerkük Havalimanı'ndan önümüzdeki iki hafta içerisinde yurt dışında Türkiye, Lübnan ve İran ile iç hatlarda Bağdat ve diğer kentlere seferlerin başlayacağını duyurmuştu.

Irak'ta, Bağdat, Basra, Necef ve Musul'da 4, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'inde (IKBY) ise 2 olmak üzere 6 havalimanı bulunuyor.

Kerkük Havalimanı, 2003'teki ABD işgali sonrası uzun süre ABD'li askerler tarafından üs olarak kullanılmıştı.

PARTNERGözler tamamen kapalıGözler tamamen kapalı
Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldıMersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı
İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahatİsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cuburi havalimanı Kerkük Rakan

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Ünlü şarkıcı Hatice'nin bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Bedelli askerlikte yaş sınırı ve ücret belli oldu mu? AK Parti'den yeni bedelli açıklaması

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Kobra ısıran Aref için panzehir aranıyordu! Yeni gelişme

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

Adnan Oktar’ın villasından kediciklerin nü tabloları çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

ABD Türkiye'nin aralarında bulunduğu 5 ülkeyi DTÖ'ye şikayet etti

Manisa'da 14 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar! Ailesine anlatınca her şey gün yüzüne çıktı!

Manisa'da 14 yaşındaki kıza kabusu yaşattılar! Ailesine anlatınca her şey gün yüzüne çıktı!

Yeni Şafak grubunda operasyon!

Yeni Şafak grubunda operasyon!

Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

Mersin'de şüpheli paket paniği: D-400 karayolu trafiğe kapatıldı

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

İsmail Küçükkaya, Twitter'dan isyan etti: Şimdi küfredin rahat rahat

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

OHAL sonrası için Meclis’e sunulan yeni düzenlemenin detayları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.