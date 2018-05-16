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Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 17:10 | Son Güncelleme

Irak seçim komisyonu, Kerkük'teki seçim merkezinin silahlı kuşatma altında olduğunu belirtti.

Kerkük'teki seçim merkezi sonuçlara isyan edenler tarafından kuşatma altına alındı

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler genel seçimlere hile karıştırıldığı iddiasıyla protesto eylemleri yapıyor.

Türkmenler talepleri yerine getirilmediği takdirde protesto eylemlerini sivil itaatsizliğe dönüştürebilecekleri uyarısında bulundu.

Türkmenler, Irak'taki seçimlerde Kerkük'te Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde bile Kürt adayların seçimi kazandığı ve seçimlere hile karıştırıldığını belirtiyor.

BARZANİ'DEN KERKÜK AÇIKLAMASI

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani de Kerkük'teki seçim sonuçlarına hile karıştırıldığı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Barzani, "Siyasi tarafların Kerkük ve Süleymaniye’deki seçim sonuçlarıyla ilgili endişeleri bir an önce giderilmeli" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük seçim merkezi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
irak türkmenleri hakları eryada geç alacaklarlar kerkuk turktur türk kalacak
demokrasi yalanı toplum afyonudur. kimi seçtin değil attığın oyu kim saydı ondan haber ver..!?
bu tip olaylar dünyanın başka ülkelerinede sıçrayabil.
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