Kerkük Türkmen Cephesi seçim programını açıklandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenlerin oluşturduğu Kerkük Türkmen Cephesi, 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlere ilişkin programını açıkladı.
Seçim programı, aynı zamanda Kerkük Türkmen Cephesi Başkanı da olan Irak Türkmen Cephesi (ITC) lideri Erşet Salihi tarafından okundu.
Kerkük Türkmen Cephesi milletvekili adaylarının da hazır bulunduğu programda yaptığı açıklamada Salihi, "Bütün Türkmen siyasi partiler, saflarını birleştiriyor ve tek bir listeyle yani Kerkük Türkmen Cephesi listesiyle seçimlere giriyor." dedi.
Salihi, ''Hedefimiz Kerkük'ü özel bir idari bölge haline getirerek tüm kesimlerin yönetimde yer almasını sağlamak. Türkmenlerin Kerkük'ün idaresinde hak ettikleri yeri alması gerekiyor.'' diye konuştu.
- Hedef, iç göçmen durumuna düşen Türkmenlerin evlerine dönebilmesi
Terör örgütü DEAŞ'ın neden olduğu yıkım ve tahribata dikkati çeken Salihi, Türkmenlerin yaşadığı onlarca ilçe, kasaba ve köyün yeniden imar edilmeyi beklediğini ifade etti.
En büyük hedeflerinin "iç göçmen durumuna düşen Türkmenlerin evlerine dönebilmesi" olduğunun altını çizen Salihi, şunları kaydetti:
"İlk işimiz Türkmenlerin yoğunlukta olduğu Telafer ve Tuzhurmatu ilçelerini il yapmak. Bugün hala göçmen durumunda bulunan on binlerce Türkmenin evlerine geri dönmelerini sağlamamız gerekiyor.''
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