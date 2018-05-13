KERKÜK (AA) - Irak'ta yapılan genel seçimlere düşük katılım ve kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları damgasını vururken Kerkük Valisi Rakan Said, Kerkük kentinde seçimlere şaibe karıştığını belirterek, oy sandıklarının Bağdat'taki Irak Seçim Komiserliği merkezinde açılması çağrısında bulundu.

Said, Kerkük'teki yerel hükümet binasında düzenlediği basın toplantısında, "Kerkük seçimlerine şaibe karışmıştır bu yüzden sandıkların sabah Bağdat'a gönderilerek orada açılmasını istiyoruz.'' dedi.

Parmak iziyle yapılan ve elektronik düzlemde gerçekleştirilen oy verme işlemine güvenmediklerini ifade eden Said, açılacak sandıklardan çıkacak oyların otomatik sistemle değil normal şekilde tetkik edilmesini istediklerini dile getirdi.

Said, bu seçimlerin Kerkük ve Irak'ın istikrarı için büyük önem arz ettiğine dikkat çekerek, "Kerkük'ün istikrarı ülkenin istikrarı demektir. Bu yüzden Kerküklülerin demokrasi hakkının en iyi şekilde korunması gerekiyor." ifadesini kullandı.

