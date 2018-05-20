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Kerkük Valisi'nden "seçim sonuçlarını reddediyoruz" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 02:32 | Son Güncelleme

Vali Rakan Said, şaibeli olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla seçim sonuçlarını reddettiklerini duyurdu.

Kerkük'te basın toplantısı düzenleyen Vali Rakan Said, vatandaşların seçimlere ciddi ve aşikar bir şekilde şaibe karıştığını erken fark ettiklerini ve bunun kanıtlanması üzerine binlerce vatandaşın günlerdir gösteri yaptığını vurguladı.

Şaibeli genel seçim sonuçlarını reddettiklerini belirten Said, seçimlere hile karışması dolayısıyla seçmen ile seçim komiserliği arasında güvensizlik oluştuğunu ifade ederek, "Kesin sonuçlar ilan edilmesine rağmen oy pusulalarının elle sayılması talebimizden vazgeçmiş değiliz. Ne yazık ki tüm olup bitenler Kerkük'teki etnik gruplar arasındaki barışı tehdit etmeye başladı.'' dedi.

Yüzlerce seçim sandığının hala oy kullanılan merkezlerde bulunduğunu söyleyen Said, "Kerkük'teki seçim komiserliği merkezine getirilmeyen ve oy pusulası sayılmayan tam 306 sandık bulunuyor. Bu sandıkların içinde hangi siyasi partiye ne kadar oy gittiği de hala meçhul." diye konuştu.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

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Kerkük Kerkük Valisi Rakan Said

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