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Kerkük’te 27 yıl önce katledilen Türkmenler anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 21:05 | Son Güncelleme

Kerkük’ün Altınköprü kasabasında 27 yıl önce katledilen 102 törenle anıldı.Katliamın 27.

Kerkük’te 27 yıl önce katledilen Türkmenler anıldı

Kerkük’ün Altınköprü kasabasında 27 yıl önce katledilen 102 törenle anıldı.
Katliamın 27. yılı anısına düzenlenen törene Kerkük siyasileri, güvenlik güçleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açıklama yapan Türkmen Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziyai, “Bu yaşanan ilk katliam değil, ama umarım ki son olur. Altınköprü’de savaşla hiçbir alakası olmayan yüzlerce çocuk, yaşlı ve genç kurşun dizilerek katledilmiştir. Kendi topraklarımıza sahip çıkmak için şimdi de kanımızı da dökmeye hazırız” dedi.
Babası ve üç dayısı kurşuna dizilen Murat Tatar ise, “Maalesef ki Türkmenler birçok kez katliama maruz kalmıştır. Yiğit Türkmenlerin baş kaldırmasından korkan hükümetler, Türkmenleri birçok kez katletmiştir” diye konuştu.

Kerkük’te 27 yıl önce katledilen Türkmenler anıldı

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