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Kerkük'te 4 ses bombası patladı: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 22:59 | Son Güncelleme

Kerkük'te 4 ses bombası patladı: 10 yaralı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki iki semtte peş peşe 4 ses bombasının patlaması sonucu 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, patlamaların 3'ü Şorca semti, biri ise Bağdat Yolu semtinde meydana geldi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afsaryav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ses bombalarının kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce yol kenarına atıldığını söyledi.

Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı belirten Kamil, yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Polis ekipleri olay yerlerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Kerkük ses bombası

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