Kerkük'te Araplara Türkmenlerin seçim protestosuna katılım çağrısı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, Araplara, genel seçimlere şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattıkları gösterilere katılım çağrısı yaptı.

Kent merkezindeki 12 Mayıs'tan bu yana gösterilerin yapıldığı Bağdatyolu semtinde basın toplantısı düzenleyen Bab el-Arap Listesi Başkanı Vasfi el-Asi, Kerküklülerin iradesini çalmak isteyenlere karşı,Türkmenlerin yanında kentteki tüm Arapların da durmasını istedi.

Protestonun yapıldığı alanda Türkmenlerin yalnız bırakılmamaları gerektiğini dile getiren el-Asi, "Arap siyasi partilerin taraftarları ve seçmenleriyle, Türkmenler ve Araplar olarak, bu irade hırsızlarına karşı tek sesle haykırmalıyız.'' diye konuştu.

Asi, seçimlere şaibe karıştırılmasının arkasında Peşmerge ve Kürt siyasi partilere bağlı asayiş silahlı güçlerinin Kerkük'e tekrar getirilmesi oyununun olduğunu söyledi.

Hile ve şaibenin karıştığı seçim sonuçlarını kabul etmediklerini kaydeden el-Asi, henüz Federal Mahkemenin onaylamadığı bu seçim sonuçlarını reddettiklerini ve Kerkük'te yeniden seçimlerin yapılmasını istediklerini dile getirdi.