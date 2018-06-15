Kerkük'te bayram namazı kılındı

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camilere akın eden vatandaşlar, ülkenin barışa ve huzura kavuşması için dua ettiler.

Kerkük'ün Musalla semtindeki Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''En büyük dilek ve arzumuz tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde olmasıdır.'' dedi.

Dünyadaki birçok Müslüman ülkelerinin savaş, çatışma ve sorun içinde olduğuna dikkati çeken Mahmud, ''Oldukça zor bir dönemden geçen Müslüman ülkeler ve toplumlarının yanında tek ülke Türkiye olmuştur. Filistin, Gazze, Arakan ve Doğu Türkistan Müslümanlarının imdadına Türkiye yetişmiştir.'' diye konuştu.

Madmud, son on beş yıldan beri her türlü terör olayları ile mücadele eden Irak için de iyi dileklerde bulunarak, ''Ülkemizin huzura kavuşması için mutlaka birlik ve beraberliğin sağlanması gerekiyor. Aramıza koyulan bu ayrımcılığı ortadan kaldırmanın zamanı gelmiştir.'' ifadesini kullandı.

