Kerkük'te bombalı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kenti merkezinde iki ayrı kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs caddesi ile Bağdatyolu semtinde iki ayrı kafeteryaya bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıların, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişi ya da kişilerce kafeteryaların yakınlarına bırakılan patlayıcılarla gerçekleştirildiğini ifade eden Kemal, ''Patlamalarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı, kafeteryalarda maddi hasar oluştu.'' dedi.

Kemal, bombalı saldırıların meydana geldiği bölgelere giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik güçlerince geniş çaplı inceleme başlatıldığını kaydetti.

