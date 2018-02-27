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Kerkük'te bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2018 23:40 | Son Güncelleme

Alışveriş merkezi önüne park edilen bomba yüklü motosikletin infilak ettiği saldırıda can kaybı yaşanmadı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kent merkezinde park halindeki bomba yüklü bir motosikletin patlatıldığı, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki Kudüs Caddesi'nde park halindeki bomba yüklü bir motosikletin uzaktan kumandayla patlatıldığını belirtti.

Bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşen patlamada can kaybının yaşanmadığını ancak etraftaki araçların ve iş yerlerinin büyük hasar gördüğünü aktaran Kamil, sorumluların yakalanması amacıyla soruşturma başlatıldığını söyledi.

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