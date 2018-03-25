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Kerkük'te bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

Kent merkezinde park halindeki bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin merkezindeki Valilik Caddesi'nde park halindeki bir aracın altına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivilin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük kent merkezindeki Valilik Caddesi'nde alışveriş merkezinin önünde park halinde bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 sivil yaralandı." ifadesini kullandı.

Aracın altına yerleştirilen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını bildiren Kamil, "Kentin en işlek caddelerinden birinde meydana gelen patlama, kimi ya da kimleri hedef aldığı henüz bilinmiyor. Bombalı saldırıda can kaybı olmadı ama bölgedeki birçok iş yerinde maddi hasar oluştu." şeklinde konuştu.

Kamil, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğunu belirterek, patlamanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Kerkük

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