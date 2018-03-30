Kerkük'te camiye bombalı saldırı hazırlığındaki terörist öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bir camiye bombalı saldırı hazırlığı içinde olan kişinin, evine yapılan baskın sırasında güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürüldüğü belirtildi.
Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te bir camiye bombalı saldırı düzenlemeyi planlayan bir zanlı öldürüldü.'' dedi.
Saadi, öldürülen kişinin terör örgütü DEAŞ'ın kentteki uyuyan hücrelerinden olduğunu ve Kerkük'te son bir ayda meydana gelen bombalı saldırılardan sorumlu tutulduğunu ifade etti.
Öldürülen teröristin Kerkük kent merkezindeki İhtifalat Caddesi'nde bir camide cuma namazı sırasında düzenlemek istediği bombalı saldırıyı böylece önlemiş olduklarını dile getiren Saadi, zanlıyı etkisiz hale getirmekte vatandaşların ihbarlarının işlerini kolaylaştırdığını sözlerine ekledi.
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