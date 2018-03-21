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Kerkük'te DEAŞ militanları sivillere saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 02:37 | Son Güncelleme

Otoyolda sahte kontrol noktası kuran terör örgütü militanlarının, sivil araçları durdurarak ateş açması sonucu 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde otoyolda sahte kontrol noktası kuran ve polis üniforması giyerek kendini kamufle eden terör örgütü DEAŞ militanlarının, sivillere ait iki özel aracı durdurarak ateş açması sonucu 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün Dakuk ilçesi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi arasındaki otoyolda sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları sivil araçları durdurarak ateş açtı." dedi.

Kamil, DEAŞ militanlarının, polis üniforması giyerek kendilerini kamufle ettiğini aktardı.

Militanların sivillerin araçlarını önce durdurduğunu, daha sonra içindekilere rastgele ateş açtığını dile getiren Kamil, "Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı." bilgisini paylaştı.

Otoyolda ilk kez böyle bir terör saldırısının yaşandığına dikkati çeken Kamil, "Bölgede aralıksız olarak güvenlik güçlerine ait devriyeler bulunmasına rağmen bu saldırının gerçekleşmesi tüm güvenlik birimlerini hayrete düşürdü." diye konuştu.

Afrasyav Kamil, olaydan hemen sonra Dakuk ile Tuzhurmatu arasında geniş çaplı operasyon başlatıldığını sözlerine ekledi.

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DEAŞ Kerkük polis üniforması sahte kontrol noktası saldırı

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