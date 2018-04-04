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Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 20:57 | Son Güncelleme

Kerkük'te DEAŞ operasyonu: 5 ölü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kenti kırsalında terör örgütü DEAŞ unsurlarına yönelik operasyonda 5 militanın öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin bir ihbar üzerine harekete geçtiğini belirterek, "Kerkük'ün güneyindeki Reşad kasabası yakınında düzenlenen operasyonda 5 DEAŞ militanı öldürüldü. Öldürülenlerden ikisinin yönetici düzeyinde olduğu tahmin ediliyor." dedi.

Öldürülen teröristlerin saldırı hazırlığı içinde olduğunun tespit edildiğini aktaran Kemal, bölgede operasyonların sürdüğünü kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kerkük Reşad kasabası

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