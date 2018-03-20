Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin kuzeybatısındaki Dibis ilçesine bağlı Sergaran kasabası yakınında terör örgütü DEAŞ militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, 2'sinin yaralandığı belirtildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bölgedeki DEAŞ militanlarına ait uyuyan hücrelerin", Dibis-Sergaran otoyolunda devriye görevi yapan Haşdi Şabi'ye bağlı güçlere ateş açtığını kaydetti. Kamil, çıkan çatışmada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü, 2'sinin yaralandığını söyledi.
Çatışmanın yaklaşık bir saat sürdüğünü aktaran Kamil, bölgeye takviye gücün sevkedilmesinin ardından DEAŞ militanlarının kırsal bölgelere kaçtığını ifade etti.
ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!
Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin
Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar
Facebook'un patronuna büyük şok! Bir günde 4 milyar dolarını kaybetti!
Polisten 639 milyon liralık dev vurgun!
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
Tartışılacak uygulama! Alkol satana ekmek yok
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...
Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık
Çin grup ilişki skandalıyla çalkalanıyor! Hostes ve pilotlar...
Ona bakan bir daha bakıyor! İşte dünyanın en ateşli hemşiresi
Telefonları kasıp kavuran uygulamalar
Okuyucu Yorumları 0 yorum