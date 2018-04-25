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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 01:15 | Son Güncelleme

DEAŞ militanları, kentin güneyinde bölgenin güvenliğini sağlayan Haşdi Şabi gücünü hedef aldıkları bir saldırı düzenledi - Kerkük Polis Müdürü Kemal: - "Saldırıda, bölgenin güvenliğini sağlayan bir Haşdi Şabi komutanı öldü, 5 kişi yaralandı"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ militanları tarafından düzenlenen saldırıda, bölgenin güvenliğini sağlayan Haşdi Şabi gücüne mensup bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'ün güneyindeki Reşad kasabası yakınında DEAŞ militanlarınca bölgedeki Haşdi Şabi gücüne yönelik saldırı düzenlendi." ifadesini kullandı.

Kemal, saldırının Reşad kasabasının Nevafil köyü yakınında gerçekleştirildiğini belirtti.

"Saldırıda, bölgenin güvenliğini sağlayan bir Haşdi Şabi komutanı öldü, 5 kişi yaralandı." diyen Kemal, Kerkük'ün güneyinde hala DEAŞ kalıntılarının etkili olduğuna dikkati çekti.

Bölge terör örgütü DEAŞ'tan 6 ay önce kurtarılmasına rağmen hala bazı militanların kasaba ve köy kırsallarında gizlendiğini dile getiren Kemal, "Kerkük kent merkezinde her ne kadar etkili olmasalar da güneyde güvenlik güçlerine zaman zaman saldırılar düzenliyorlar." diye konuştu.

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DEAŞ Haşdi Şabi ırak Kerkük saldırı

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