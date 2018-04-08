Kerkük'te DEAŞ saldırısı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde bir ana yolda sahte kontrol noktası oluşturan terör örgütü DEAŞ'ın, sivil bir araca düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'e bağlı Dibis ilçesi yakınında ana yolda polis üniforması giyerek sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sivillere ait bir araca ateş açarak 3 kişiyi öldürdü." ifadesini kullandı.
Saldırganların yaklaşık 10 kişi olduklarını belirten Kamil, bölgenin 6 ay önce DEAŞ'tan kurtarılmasına rağmen kırsallarda gizlenen uyuyan hücrelerin zaman zaman güvenlik güçleri ve sivillere yönelik bu tür saldırılar yaptıklarını kaydetti.
Kamil, olaydan hemen sonra bölgeye intikal eden federal polis güçlerinin operasyon başlattığını söyledi.
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