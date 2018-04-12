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Kerkük'te DEAŞ saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:42 | Son Güncelleme

Kerkük Polis Müdürü Kamil: -''Kerkük'ün güneyinde DEAŞ militanları bir polis devriyesine yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 polis yaralandı'' -''Bölgedeki köylerde saldırganların izini süren polis güçleri 8 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı'' - Dakuk Kaymakamı Cafer: -''İlçeye bağlı Geyda ve Haftagar köylerinde polis memurlarına ait 5 ev DEAŞ militanlarınca yakıldı. Evlerin boş olması can kaybını önledi"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'ın, bir polis devriyesine yönelik düzenlediği silahlı saldırıda 4 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük'ün güneyinde DEAŞ militanları bir polis devriyesine yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 4 polis yaralandı.'' ifadesini kullandı.

Saldırıdan sonra bölgeye terörle mücadele polisi ile federal polis güçlerinin intikal ettiğini ve şüphelilerin izini sürmek için operasyon başlattığını belirten Kamil, ''Bölgedeki köylerde saldırganların izini süren polis güçleri 8 DEAŞ şüphelisini gözaltına aldı. Gözaltına alınanların DEAŞ militanı ya da terör örgütüne yardım ve yataklık eden kişilerin olma ihtimali üzerinde duruluyor.'' şeklinde konuştu.

Öte yandan, Kerkük'e bağlı Dakuk İlçe Kaymakamı Ömer Cafer, DEAŞ militanlarının zaman zaman bölgelerine sızdığını ve saldırılar yaptığına dikkati çekti.

Cafer, ''İlçeye bağlı Geyda ve Haftagar köylerinde polis memurlarına ait 5 ev DEAŞ militanlarınca yakıldı. Evlerin boş olması can kaybını önledi.'' dedi.

Bölgede güvenlik güçlerinin artmasına rağmen bu tür sızmaların vatandaşları endişelendirdiğini belirten Cafer, Köylere yönelik DEAŞ saldırılarının önüne geçilmediği durumunda bölge sakinlerinin evlerini terk etmesine neden olabileceğinden endişe ettiklerini aktardı.

Irak güçleri, Havice ilçesi ve buraya bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.

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Kaymakamı Ömer Cafer Kerkük Polis Müdürü Ali Kamil

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