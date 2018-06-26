Kerkük'te DEAŞ saldırısı

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde ve Türkmenlerin yoğunlukla yaşadığı Tazehurmatu kasabasının yakınındaki bir köye terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırı sonucunda çıkan çatışmada, örgütün sözde bölge sorumlusunun öldürüldüğü belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Tazehurmatu kasabası yakınında terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırının bölgedeki güvenlik güçleri tarafından geri püskürtüldüğünü aktardı.

Terör örgütü militanlarının kasabanın yakınındaki Dokşman köyünü ele geçirmek istediğini ancak bölgedeki güvenlik güçlerinin saldırıya karşılık verdiğini ifade eden Kemal, ''Saldırı sırasında DEAŞ'ın sözde bölge sorumlusu Mela Nevzat lakaplı militan göğsünden vurularak öldü." dedi.

Kerkük'ün güneyinde zaman zaman düzenlenen saldırıların bölgede gizlenen terör örgütü DEAŞ kalıntıları tarafından gerçekleştirildiğini belirten Kemal, ''Bölgenin tamamen terör örgütünden temizlenmesi için geniş çaplı operasyonun başlatılması gerekir.'' ifadesini kullandı.

