Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 5 ölü

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ militanlarının, Irak'ın kuzeyindeki Kerkük kentinde pusu kurarak Haşdi Şabi güçlerinden 5'ini öldürdüğü belirtildi.
Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ militanlarının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı Er-Riyad bölgesinde Haşdi Şabi'ye pusu kurduğunu ve 5 mensubunu öldürdüğünü söyledi. Ubeydi, bölgeye askeri takviye güçlerinin sevk edildiğini aktardı.
DEAŞ militanları önceki gün de Bağdat-Kerkük otoyolunda pusu kurarak 8 polisi öldürmüştü.
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