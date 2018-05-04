HABER

Kerkük'te DEAŞ'a hava harekatı : 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

Irak ordusunca Kerkük'te düzenlenen hava harekatında 3 DEAŞ militanı öldürüldü

KERKÜK (AA) - Irak ordusunca Kerkük'te düzenlenen hava harekatında 3 DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün 40 kilometre güneyinde metruk mahallerde gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik hava operasyonunda 3 militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

DEAŞ'ın askeri manada hiçbir gücü kalmadığını ancak kentin güneyindeki metruk yerlerde gizlenmeye devam ettiğini belirten Afrasyav, "Göçmenlerin hala dönmediği bazı köyler terör örgütü kalıntılarının gizlendikleri yerler haline geldi." dedi.

Terör örgütü unsurları arasında yaralıların da olduğunu ancak sayıları hakkında net bir bilgi edinmediklerini belirten Afrasyav, hava saldırısından hemen sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini, terör temizliğinin sürdüğünü kaydetti.

İzmir'de yakalanmıştı! 700 kişilik katliamı kabul ettiİzmir'de yakalanmıştı! 700 kişilik katliamı kabul etti
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj!
Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!Filistin lideri Yahudilerden özür diledi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

UEFA resmen açıkladı

UEFA resmen açıkladı

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

Ege'de Türk gemisi ile Yunan Savaş gemisi çarpıştı! Bakanlık'tan açıklama

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

Beyaz Show'da terör propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı! Ayşe Öğretmen tahliye edildi!

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

Trafik magandalarına ve makas atanlara büyük ceza geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.