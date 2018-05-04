Kerkük'te DEAŞ'a hava harekatı : 3 ölü

KERKÜK (AA) - Irak ordusunca Kerkük'te düzenlenen hava harekatında 3 DEAŞ militanının öldürüldüğü bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün 40 kilometre güneyinde metruk mahallerde gizlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik hava operasyonunda 3 militanın etkisiz hale getirildiğini söyledi.

DEAŞ'ın askeri manada hiçbir gücü kalmadığını ancak kentin güneyindeki metruk yerlerde gizlenmeye devam ettiğini belirten Afrasyav, "Göçmenlerin hala dönmediği bazı köyler terör örgütü kalıntılarının gizlendikleri yerler haline geldi." dedi.

Terör örgütü unsurları arasında yaralıların da olduğunu ancak sayıları hakkında net bir bilgi edinmediklerini belirten Afrasyav, hava saldırısından hemen sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiğini, terör temizliğinin sürdüğünü kaydetti.

