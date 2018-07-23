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"Kerkük'te en iyi çözüm ortak yönetimdir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

KYB milletvekili Şuvan Davudi: "Sorunların bir türlü bitmediği Kerkük için en iyi çözüm ortak yönetimdir" "Herhangi bir taraf ya da etnik grubun yer almadığı bir yönetim, Kerkük için temel sorun kaynağıdır"

KERKÜK (AA) - Irak'taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekili Şuvan Davudi, kentte tüm taraf ve etnik grupların yer alacağı ortak bir yönetimden yana olduklarını belirtti.

KYB milletvekili Davudi, düzenlediği basın toplantısında, ''Sorunların bir türlü bitmediği Kerkük için en iyi çözüm ortak yönetimdir." dedi.

Kerkük'te başarılı ve tüm kesimlerce kabul edilir bir yönetim görmek için Kürt, Türkmen ve Arapları kapsayan bir yönetime ihtiyaç olduğunu vurgulayan Davudi, "Herhangi bir taraf ya da etnik grubun yer almadığı bir yönetim, Kerkük için temel sorun kaynağıdır.'' ifadesini kullandı.

Kentin bölgesel gelişmelerden olumsuz etkilenerek sorunlara sürüklendiğini ifade eden Davudi, şöyle devam etti:

''Kerkük'teki sorunlar bölgesel gelişmelerden kaynaklanıyor. Etnik ve mezhepsel gruplar arasında herhangi bir sorunun olmadığı Kerkük'e adeta dışarıdan sorun ithal ediliyor. Bizi bize bıraktıkları gün o zaman anlaşabiliriz.''

Sorunların ancak kentin asıl unsurlarının anlaşmalarıyla çözüleceğine inandıklarını dile getiren Davudi, hiçbir grubun bir diğerine üstünlüğünün olmaması gerektiğini söyledi.

Peşmerge güçleri, terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ilerleyişi karşısında Irak ordusunun çekilmesinin ardından Kerkük ve çevresinde 3 yıldan uzun süre kontrolü elinde tutmuştu.

Bağdat merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de kente girerek, KYB ve KDP'ye bağlı Peşmerge güçlerinin hakimiyetine son vermişti. Bağdat yönetimi, kentteki petrol kuyularında da kontrolü sağlamıştı.

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