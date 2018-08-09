HABER

"Kerkük'te güneydeki gösterilerin benzerini başlatırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 22:39 | Son Güncelleme

Irak'ta Kerkük Kurtuluş Cephesi, kentin petrolden faydalanamadığını, elektrik kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe çözüm bulunmazsa güneydeki gösterilerin benzerini başlatabilecekleri uyarısında bulundu

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük Kurtuluş Cephesi, elektrik kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe çözüm bulunmazsa güneydeki gösterilerin benzerini başlatabilecekleri uyarısında bulundu.

Kerkük'te valilik binası önünde bir araya gelen Kerkük Kurtuluş Cephesi (KKC) üyeleri, elektrik kesintileri, yetersiz hizmet ve işsizliğe tepki amacıyla gösteri hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.

KKC üyesi Ammar Kahya, valilik önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Kerkük'te elektrik kesintileri ve hizmet yetersizlikleri giderilmezse güneydeki gösterilerin benzerini başlatırız.'' ifadesini kullandı.

-"Petrol zengini Kerkük'te işsizlik olmamalı"

En kısa zamanda sorunlar giderilmezse önümüzdeki günlerde kentin tüm etnik ve mezhebi gruplarından vatandaşların katılacağı gösteriler başlatacaklarını belirten Kahya, ''Petrol zengini Kerkük kentinde hizmet yetersizliği, elektrik kesintileri ve işsizlik gibi sorunların olmaması gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

Yasaların dışında herhangi bir adım atmayacaklarını belirten KKC üyesi İsmail Hadidi, ''Kentteki yerel hükümetin reforma gitmesi için planladığımız gösterinin izin talebini ilgili makamlara verdik. Çeşitli etnik ve mezhep gruplarıyla küçük bir Irak olarak bilinen Kerkük'te tüm vatandaşlara hizmetlerin verilmesini istiyoruz.'' dedi.

-"Kerkük'te de ciddi anlamda bir yolsuzlukla mücadele ihtiyacı ortaya çıkmıştır"

Yerel hükümetin üstüne düşen görevlerini yerine getirmesini istediklerine dikkat çeken KKC üyesi Raad es-Sahri de ''Tüm Irak'ta olduğu gibi Kerkük'te de ciddi anlamda bir yolsuzlukla mücadele ihtiyacı ortaya çıkmıştır.'' ifadelerini kullandı.

İran yönetimi her fırsatta Bağdat'a en yakın duran ülkenin kendisi olduğunu dillendirse de borçları sebebiyle Irak'ın elektriğini keserek ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra’yı ve diğer birçok kenti elektriksiz bıraktı. Bu durum da hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Basra, Zikar, Meysan ve Musenna gibi kentlerde elektriksiz kalan halkın isyan etmesine neden oldu.

Elektrik kesintisinden iki gün sonra, 8 Temmuz'da, ülkenin tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük kısmını tedarik eden Basra vilayetinde gösteriler patlak verdi. Ancak emniyet güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açmasıyla geçici bir süreliğine bastırıldı. Basra halkı o gün, vilayette faaliyet gösteren petrol şirketlerinin önünde toplanarak, burada yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini ve iş fırsatı oluşturulmasını talep etti.

Gösteriler yer yer devam ederken, 13 Temmuz'da İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, kendi ülkesinde yaşanan elektrik ve su sorununa ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi komşu ülkelere enerji sevkiyatını durdurduklarını söyledi.

Ülkenin güney vilayetlerinde işsizlik sorunuyla başlayan gösteriler, elektrik kesintisiyle daha da tırmandı. Basra, Musenna, Zikar, Meysan ve Necef'ten kısa bir süre sonra, 14 Temmuz'da gösteriler başkent Bağdat'a sıçradı.

PARTNERDiyet zamanıDiyet zamanı
Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleriCuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri
Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajlarıCuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

43 yıl sonra bir araya geldiler! İşte Hababam Sınıfı öğrencilerinin son halleri

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Atatürk Havalimanı'nda iki uçak çarpıştı!

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

İlginizi Çekebilir

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

FETÖ'den tutuklanan köşk doktorundan gündemi sarsacak Hayrünnisa Gül iddiası!

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

İYİ Parti'den bomba iddia! ABD taleplerini yükseltti

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Türkiye'ye kötü haber! 2 buçuk milyon Suriyeli daha...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 10 Ağustos diyanete göre il il Cuma namazı vakitleri

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Cuma mesajları yeni resimli 2018 indir! 10 Ağustos Cuma gününe özel seçkin kısa Cuma mesajları

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Meteoroloji’den Ordu için yeni uyarı: Gece saatlerine dikkat!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün yakın koruması Mehmet Ali Başkale, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı!

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

ABD yeni bir ordu kuruyor: Uzay Kuvvetleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.