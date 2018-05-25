Kerkük'te güvenlik güçleri ile DEAŞ'lılar arasında çatışma

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde, güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik düzenlediği operasyonda 1'i kadın 8 intihar eylemcisinin öldüğü, 4 polisin de yaralandığı bildirildi.
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneyinde DEAŞ'lı teröristlere yönelik operasyonda 8 intihar eylemcisinin ölü olarak ele geçirildiğini belirtti.
Kentin güneyindeki Rıyad kasabası yakınında güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyon sırasında bölgede gizlenen DEAŞ'lılar ile çatışmaya girdiklerini anlatan Kemal, çatışma sırasında 1'i kadın 8 intihar eylemcisinin üzerlerindeki patlıyıcıları infilak ettirdiğini ve intihar saldırıları sonucu 4 polisin yaralandığını söyledi.
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