Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde kılınan ilk teravih namazında, eller huzur ve istikrar için semaya açıldı.

Kerküklüler, ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için kentteki camilere akın etti. Camilerde Türkçe, Arapça ve Kürtçe vaazlar verildi, dualar edildi.

Kerkük'ün Bağdat Yolu semtindeki Büyük Nur Camisi İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, verdiği vaazda "Kerkük'ün huzura kavuşması ve kardeşliğin daha da pekiştirilmesi" temennisinde bulundu.

Camileri dolduran Müslümanlar başta Kerkük olmak üzere Irak'ın her türlü terör ve şiddet olaylarından korunması için hep birlikte dua etti.

