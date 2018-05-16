HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 22:51 | Son Güncelleme

Kerkük'te ilk teravih namazı kılındı

KERKÜK ( AA ) - Irak'ın Kerkük kentinde kılınan ilk teravih namazında, eller huzur ve istikrar için semaya açıldı.

Kerküklüler, ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için kentteki camilere akın etti. Camilerde Türkçe, Arapça ve Kürtçe vaazlar verildi, dualar edildi.

Kerkük'ün Bağdat Yolu semtindeki Büyük Nur Camisi İmam ve Hatibi Ahmet Hurşit, verdiği vaazda "Kerkük'ün huzura kavuşması ve kardeşliğin daha da pekiştirilmesi" temennisinde bulundu.

Camileri dolduran Müslümanlar başta Kerkük olmak üzere Irak'ın her türlü terör ve şiddet olaylarından korunması için hep birlikte dua etti.

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ile iftarda buluştu (Fotoğraflar)Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit aileleri ile iftarda buluştu (Fotoğraflar)
Ramazan'ın ilk iftarı Hakkari'de açıldıRamazan'ın ilk iftarı Hakkari'de açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak ilk teravih namazı Kerkük

En Çok Okunan Haberler

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Meryem Uzerli'ye Cannes şoku! Kimse oralı olmadı

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Muharrem İnce'den gözaltına alınan Barış Atay için ilk yorum

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Netanyahu'nun oğlu, Instagram'da Türkiye'ye küfür etti

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Bakan İsmet Yılmaz'dan büyük müjde! 25 bin kişi...

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

Son dakika: Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca'ya uyuşturucu davasında hapis şoku!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

OPTİMAR'dan 24 Haziran erken seçimi sonuçları için son anket!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Atilla açıklaması

Türkiye'den iftar manzaraları

Türkiye'den iftar manzaraları

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan ABD'ye sert sözler!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

'Torba teklif' TBMM Genel Kurulunda kabul edildi!

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

Muharrem İnce'den Hulusi Akar'a hodri meydan! 'Sök apoletlerini çık karşımıza'

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İstanbul Şile’de yüksek irtifa hava savunma sistemi test edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.