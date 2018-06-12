KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentindeki camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla özel programlar gerçekleştirildi.
Kent merkezindeki Aden Caddesi'nde bulunan Tahsin Sorani Camisi'ni dolduran Müslümanlar, kılınan teravih namazının ardından dua ve ibadetler eşliğinde Kadir Gecesi'ni idrak etti.
Cami cemaati, ülkeye huzur ve barışın gelmesi, kardeş kavgasının sona ermesi ve memleketin her türlü terör belasından kurtulması için ellerini semaya açtı.
Caminin imam hatibi Fethi Mevla cemaate hitabında, tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutladıklarını belirterek, "Cenabı Hak'tan, Kadir Gecesi'nin ülkemize ve memleketimize barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Allah hepimizi saldırı, terör ve ölümlerden korusun.'' dedi.
Kerküklü vatandaşlardan Yaşar Salihi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Osmanlılardan sonra bu toprakların huzur görmediğini söyledi.
Salihi, bugün tarihinin belki en zor dönemini yaşayan Müslüman dünyasının bir an önce savaş, sıkıntı ve sorunlardan kurtulması temennisinde bulundu.
Son yıllarda Irak'ta yaşanan her türlü terör saldırısı, çatışma ve kavgaların son bulmasını dileyen Kerküklü Tahsin Ahmed ise "Bu sorunların bir an önce bitmesini istiyoruz. Memleketimizde kardeşçe huzur içinde yaşamak istiyoruz." dedi.
Kerkük'te Kadir Gecesi
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