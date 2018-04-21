Kerkük'te mayın patladı: 2 ölü, 2 yaralı

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük-Selahaddin kara yolunda daha önce terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yola yerleştirilen mayına bir sivil aracın çarpması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük-Selahaddin kara yolu üzerinde Mırbat köyü yakınında bir sivil aracın daha önce DEAŞ militanlarınca döşenen mayına çarpması sonucunda meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.'' dedi.
Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçlerinin geniş çaplı inceleme başlattığını kaydeden Kamil, "Bölgeye gelen güvenlik güçleri başlattıkları incelemede patlamanın meydana geldiği alana yakın iki ayrı mayının daha olduğunu tespit etti. Mayınlar uzaktan kumandayla patlatıldı. Böylece başka patlama ve muhtemel ölümlerin önüne geçilmiş olundu." ifadesini kullandı.
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