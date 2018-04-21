HABER

Kerkük'te mayın patladı: 2 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:08 | Son Güncelleme

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Kamil: -''Kerkük-Selahaddin kara yolu üzerinde Mırbat köyü yakınında bir sivil aracın DEAŞ militanlarınca döşenen mayına çarpması sonucunda meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 kişi öldü"

KERKÜK (AA) - Irak'ta Kerkük-Selahaddin kara yolunda daha önce terör örgütü DEAŞ militanları tarafından yola yerleştirilen mayına bir sivil aracın çarpması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Kerkük-Selahaddin kara yolu üzerinde Mırbat köyü yakınında bir sivil aracın daha önce DEAŞ militanlarınca döşenen mayına çarpması sonucunda meydana gelen patlamada araçta bulunan 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.'' dedi.

Olaydan sonra bölgeye gelen güvenlik güçlerinin geniş çaplı inceleme başlattığını kaydeden Kamil, "Bölgeye gelen güvenlik güçleri başlattıkları incelemede patlamanın meydana geldiği alana yakın iki ayrı mayının daha olduğunu tespit etti. Mayınlar uzaktan kumandayla patlatıldı. Böylece başka patlama ve muhtemel ölümlerin önüne geçilmiş olundu." ifadesini kullandı.

Yargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haberYargıtay'dan Aydın Doğan'a kötü haber
Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
Muhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemişMuhalefet kulislerindeki iddia ortaya çıktı! Seçim tarihini 5 ay önce söylemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrasyav Kamil Kerkük mayına çarpması

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Murat Boz, Aslı Enver ayrılığının ardından ilk defa konuştu

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

İstiklal Marşı ile ilgili sözleri salonu boşalttırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

AK Parti'de kritik karar! 24 Haziran seçimi adayları kara kaplı defterde!

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!

Vahşete istenen ceza belli oldu

Vahşete istenen ceza belli oldu

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Akşener'e büyük şok! İYİ Parti için formül bulunamadı

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

Atatürk 98 yıl önce bugün bu talimatı verdi: Kutsal ve yaralı vatanımızın her yerinde hatim indirilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.