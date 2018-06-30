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Kerkük'te mayın patlaması: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 02:19 | Son Güncelleme

Daha önce terör örgütü DEAŞ militanları tarafından tarım arazisine döşendiği tahmin edilen mayının patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde daha önce terör örgütü DEAŞ militanları tarafından tarım arazisine döşendiği değerlendirilen mayının patlaması sonucu iki kişi öldü.

Havice ilçe Kaymakamı Sebhan el-Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice'ye bağlı Abbasi kasabasının Tel Deheb köyünde arazide çalışan iki çiftçinin bastıkları mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Mayının uzun süre önce terör örgütü DEAŞ tarafından bölgeye gömüldüğünün değerlendirildiğini belirten Cubburi, "Tarım arazisindeki mayının, yaklaşık üç yıl önce bölgenin kontrolünü elinde tutan terör örgütü DEAŞ militanları tarafından döşendiği tahmin ediliyor." dedi.

Cubburi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerkük mayın patlama tarım arazisi

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