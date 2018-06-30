Kerkük'te mayın patlaması: 2 ölü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde daha önce terör örgütü DEAŞ militanları tarafından tarım arazisine döşendiği değerlendirilen mayının patlaması sonucu iki kişi öldü.
Havice ilçe Kaymakamı Sebhan el-Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havice'ye bağlı Abbasi kasabasının Tel Deheb köyünde arazide çalışan iki çiftçinin bastıkları mayının patlaması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.
Mayının uzun süre önce terör örgütü DEAŞ tarafından bölgeye gömüldüğünün değerlendirildiğini belirten Cubburi, "Tarım arazisindeki mayının, yaklaşık üç yıl önce bölgenin kontrolünü elinde tutan terör örgütü DEAŞ militanları tarafından döşendiği tahmin ediliyor." dedi.
Cubburi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını sözlerine ekledi.
Alaattin Çakıcı'ya kötü haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz
Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber
MHP'li Mustafa Kalaycı'dan Süleyman Soylu'nun şehit cenazesi sözlerine yanıt
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın büyük şok yaşadı
Merkel'den Türkiye'ye övgüler! 3 milyar euronun Türkiye'ye nasıl ödeneceğini açıkladı
Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...
Suudi Arabistan, Ürdün ve Filistin'den İsrail'e uyarı: Erdoğan, Kudüs'te gücünü artırıyor, durdurun!
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
İngiltere'yi karıştıran kitap! Seks hikayeleri ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum