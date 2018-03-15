HABER

Kerkük'te Nevruz için "özel güvenlik planı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 20:33 | Son Güncelleme

Kerkük'te Nevruz için "özel güvenlik planı"

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenecek Nevruz kutlamaları sırasında olası saldırı ve şiddet olaylarının önüne geçmek için kentte bir haftalık "özel güvenlik planı" uygulanacağı ifade edildi.

Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, kentte Nevruz Bayramı dolayısıyla alınan ek güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

"Kerkük'te Nevruz kutlamalarının selametle geçmesi için bir haftalık özel güvenlik planı başlattık." diyen Saadi, kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarıyla kent merkezinde devriye gezen polis sayısının artırılacağını söyledi.

Özellikle 21 Mart'ta ekiplerin havadan da destek sağlayacağını belirten Saadi, gözetim ve gerektiğinde acil müdahale için helikopterlerin gün boyu havada olacağını ifade etti.

Saadi, son bir ay içinde kent merkezindeki güvenlik önlemleri ve şüpheli adreslere gerçekleştirilen baskınlarla terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine büyük darbe vurulduğunu belirtirken, "Terör örgütü DEAŞ'a ait uyuyan hücrelerin tümü kentin dışında ve özellikle güneyde bulunmaktadır. Bunları da birkaç gün önce başlattığımız operasyonla yok edeceğiz." diye konuştu.

Ve Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktadaVe Afrin gözüktü! Mehmetçik kritik noktada
'Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim''Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim'
Giriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyorGiriş çıkışlar tutuldu! İstanbul'da her yer aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Kerkük Nevruz

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın rapçi çıktı!

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.