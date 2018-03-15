KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenecek Nevruz kutlamaları sırasında olası saldırı ve şiddet olaylarının önüne geçmek için kentte bir haftalık "özel güvenlik planı" uygulanacağı ifade edildi.

Irak Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanı Maan es-Saadi, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, kentte Nevruz Bayramı dolayısıyla alınan ek güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.

"Kerkük'te Nevruz kutlamalarının selametle geçmesi için bir haftalık özel güvenlik planı başlattık." diyen Saadi, kentin giriş ve çıkışlarındaki kontrol noktalarıyla kent merkezinde devriye gezen polis sayısının artırılacağını söyledi.

Özellikle 21 Mart'ta ekiplerin havadan da destek sağlayacağını belirten Saadi, gözetim ve gerektiğinde acil müdahale için helikopterlerin gün boyu havada olacağını ifade etti.

Saadi, son bir ay içinde kent merkezindeki güvenlik önlemleri ve şüpheli adreslere gerçekleştirilen baskınlarla terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine büyük darbe vurulduğunu belirtirken, "Terör örgütü DEAŞ'a ait uyuyan hücrelerin tümü kentin dışında ve özellikle güneyde bulunmaktadır. Bunları da birkaç gün önce başlattığımız operasyonla yok edeceğiz." diye konuştu.