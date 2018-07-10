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"Kerkük'te oyları çalanları asla affetmeyiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı İbadi: - "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asla affetmeyiz; peşlerinden gideceğiz ve cezalandıracağız. Seçmen oylarının çalınması suçtur"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Kerkük'te oyların çalınmasının "suç" olduğunu ve bunu yapanların mutlaka cezalandırılacağını söyledi.

İbadi, haftalık basın toplantısında, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçime damga vuran hile ve şaibe iddialarını değerlendirdi.

Kerkük'te oyların çalınmasına sessiz kalmayacaklarını vurgulayan İbadi, "Kerkük'te elle sayım sonuçları ne olursa olsun oyları çalanları asla affetmeyiz; peşlerinden gideceğiz ve cezalandıracağız. Seçmen oylarının çalınması suçtur." dedi.

- "DEAŞ'ı Suriye'de de yenmeyi hedefliyoruz"

İbadi, Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı yabancı askeri müsteşarların çalışmalarına devam edip etmeyeceği şeklindeki soruya karşılık şunları söyledi:

"Yabancı askeri müsteşarların sayısı Musul operasyonu sırasında zirveye ulaşmıştı. DEAŞ sonrası yabancı askeri müsteşarların sayısını azaltmaya başladık. Kalanların büyük bölümünü ise Suriye'deki DEAŞ'la mücadele konusunda kullanıyoruz. DEAŞ'ı Suriye'de de yenme çabamız ve hedefimiz söz konusu. Bölgedeki terörün bitirilmesi için uluslararası toplumun desteğini arkamıza almayı sürdürmek istiyoruz."

Irak Başbakanı İbadi, Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde 3 gün önce Filipinler vatandaşı 2 kişinin kaçırılması olayına da değinerek, bunun "terör" değil, "şirketler arası çıkar amaçlı planlı bir mesele" olduğunu vurguladı.

Kerkük-Bağdat kara yolu üzerinde kaçırılan 2 Filipinli, dün Irak güvenlik güçlerinin operasyonu sonucu kurtarılmış, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İbadi Kerkük

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