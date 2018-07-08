Kerkük'te oyların elle sayım işleminin durdurulması protesto edildi

Kerkük'te hile ve şaibenin karıştığı bin 500'den fazla sandığın sadece bir kısmının açılmasının seçmenin iradesini hiçe saymak olduğunu ifade eden Kazancı, ''şaibeli sandıklarının sadece yüzde 25'nin açılmasından sonra elle sayım işleminin durdurulmasının "demokrasi ayıbı" olduğunu söyledi.

ITC Kerkük İl Başkanı Kasım Kazancı da AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel seçimlere hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla beş gün önce başlatılan oy pusulalarının elle sayım işleminin aniden durdurulduğunu belirterek, "Elle sayım işleminin aniden durdurulması, seçimlerdeki hilelerin ortaya çıkmasına engel olacaktır.'' ifadesini kullandı.

Göstericiler, "Kerkük'te oyların elle sayım işleminin durdurulmasını kabul etmiyoruz", "Kerkük'teki tüm sandıkların açılmasını istiyoruz" ve "Tüm sandıkların elle sayılmasını istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

KERKÜK (AA) - Irak'ta yapılan genel seçimlere hile ve şaibe karıştığı iddiasıyla beş gün önce başlatılan oy pusulalarının elle sayım işleminin aniden durdurulması Kerkük kentinde protesto edildi.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak Yazaroğlu da bu hile ve şaibelerle Türkmenlerin iradelerini çalmak ve seslerinin kısılmak istendiğini vurguladı.

Tüm engellere ve terör saldırısı ihtimallerine rağmen Türkmenlerin, gecenin geç saatlerinde hakkını talep etmek için gösteri düzenlediğine dikkati çeken Yazaroğlu, Türkmen milletinin demokrasiden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.

Kerkük'te 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlere şaibe ve hilenin karıştığı iddia edilen 526 sandıktaki oy pusulalarının elle sayım işlemine salı günü başlanmıştı.

Irak'ın başta Kerkük ve diğer kuzey bölgeleri olmak üzere elektronik cihazlar kullanılarak yapılan oy verme işlemleri sırasında hile yapıldığı iddia ediliyor.

Kerkük’te Türkmenler, oylarının Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi’ne (KYB) kaydırıldığını ifade ediyor.

Buradaki Türkmenler, sonuçların açıklandığı tarihten bu yana seçimlere şaibe karıştığı ve oylarının çalındığı gerekçesiyle gösteriler düzenliyor. Türkmenlerin başını çektiği gösterilere Araplar da destek veriyor.